У Києві відкрили пляжі для купання: Кличко нагадав про карантинні заходи

У Києві після висновків Держпродспоживслужби відкрили для купання міські пляжі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції 19 червня. За його словами, паспорти готовності цього року отримали 12 пляжів та 30 зон відпочинку.

"Міські пляжі відкрили для купання. Цього року паспорти готовності отримали 12 пляжів та 20 зон відпочинку без купання. Які саме – можна ознайомитися на сайті комунального підприємства "Плесо". Держпродспоживслужба провела лабораторні дослідження води. Перевірили і якість питної води в фонтанчиках на пляжах", – сказав Кличко.

Мер додав, що київські пляжі стають і більш доступними для людей з інвалідністю. Вже на восьми з них розміщені спеціальні крісла-амфібії. А персонал знає, як допомагати громадянам з інвалідністю.

На кожному сертифікованому пляжі працюють рятувальні пости. Мер наголосив, що відкриття пляжів – це черговий тест на свідомість для киян.

"Коронавірус нікуди не подівся. І на пляжах теж треба дотримуватись елементарних правил безпеки – соціальна дистанція, санітайзери", – сказав Кличко.

Він зазначив, що цього року зросла кількість київських пляжів, що отримали міжнародну відзнаку "Блакитний прапор". Це значить, що вони відповідають більш як 30-ти критеріям якості і безпеки. Учора такий "Блакитний прапор" підняли на пляжі "Троєщина".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, за 18 червня коронавірусом в Києві захворіли 92 людини. Усього в столиці підтвердили 4176 випадків інфікування.