У Києві відкрили частину пляжів: Кличко розповів, де купатися досі небезпечно.

У Києві знову відкрили частину зон відпочинку біля води. Раніше через повені у воді були високі показники вмісту кишкової палички.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції 17 липня. За його словами, на сьогодні ситуація змінилася – на більшості пляжів відпочивати вже безпечно (щоб подивитися трансляцію брифінгу, доскрольте до кінця).

"Зони відпочинку біля води – відкрили. На початку тижня я повідомляв, що на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори, і не рекомендували купатися. Бо через сильні дощі у воді були підвищені показники вмісту кишкової палички. За результатами проб води, на сьогодні ситуація змінилася. І на більшості столичних пляжів відпочивати вже безпечно", – сказав Кличко.

Він повідомив, що на 9 пляжах Києва кишкову паличку не виявили.

Через незначне відхилення від норми поки не рекомендовано купатися на чотирьох пляжах. Це – "Райдуга", "Тельбін", "Вербний" і "Пуща-Водиця". Заборонено купатися також на пляжі “Передмісна Слобідка”.

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