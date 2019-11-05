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5 листопада • оновлено в 14:38
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У Києві відкрилася приймальня підтримки ОСББ та ЖБК

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У Оболонському районі Києва відкрилася приймальня для підтримки ОСББ та ЖБК.

Ініціатором відкриття стала громадська діячка, правозахисниця Ганна Свириденко. Як вона зазначила у своєму відеозверненні у Facebook, програма може допомогти збільшити енергоефективність, зробити ремонт чи технічне переоснащення будинків ЖБК та ОСББ (щоб подивитися вдео, доскрольте сторінку докінця).

Крім того, у ході програми будуть підтримувати досвідчені експерти та юристи.

Ганна Свириденко

Ганна Свириденко

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"Я розпочинаю програму підтримки ОСББ і ЖБК Оболоні. Якщо ви хочете зробити ремонт, утеплити будинок або технічне переоснащення, ми чекаємо вас у нашій приймальні. Досвідчені експерти допоможуть скористатися усіма міськими механізмами розвитку ОСББ і ЖБК. А команда правників забезпечить належну юридичну підтримку", - написала Сириденко.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні набула чинності низка нововведень у сфері ЖКГ. Так, зокрема всім споживачам дали час для того, щоб створити ОСББ. Тим, хто не встиг — доведеться щомісяця вносити абонплату.

Детальніше про те, як на життя українців вплинули нові закони — у матеріалі OBOZREVATEL.

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Україна Київ
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