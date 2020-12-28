У Києві відбулося на 50 ДТП менше за тиждень

Анна Прийма Кияни 12:50, 28.12.2020 Оновлено: 13:03, 28.12.2020

На дорогах Києва за минулий тиждень, з 21 до 27 грудня, зменшилася кількість ДТП до 859, порівняно з попереднім (907).

Як повідомив Центр організації дорожнього руху на сторінці у Facebook, зокрема сталося 36 аварій із потерпілими, загиблих не було.

Усього травмовано 40 учасників дорожнього руху, з них – мотоцикліст і велосипедист. Також 18 разів наїхали на пішоходів, з них 9 – на пішохідних переходах.

ДТП у Києві
Центр організації дорожнього руху

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни

Дивіться також

У Польщі заборонили людям виходити на вулицю в Новий рік

ФСБ кинула за ґрати праву руку глави "ССО ДНР" і його банду, звинувативши в роботі на Україну. Аудіоперехоплення розмов

Життя за Україну в 2020 році віддали десятки героїв: обличчя і долі

Польща відновила правила в'їзду для українців

Кравчук підтримав ідею Зеленського про загальну мобілізацію