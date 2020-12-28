У Києві відбулося на 50 ДТП менше за тиждень
На дорогах Києва за минулий тиждень, з 21 до 27 грудня, зменшилася кількість ДТП до 859, порівняно з попереднім (907).
Як повідомив Центр організації дорожнього руху на сторінці у Facebook, зокрема сталося 36 аварій із потерпілими, загиблих не було.
Усього травмовано 40 учасників дорожнього руху, з них – мотоцикліст і велосипедист. Також 18 разів наїхали на пішоходів, з них 9 – на пішохідних переходах.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 грудня біля кінотеатру в Києві сталася ДТП з 5 автомобілями.
Цього дня на трасі Київ – Харків перекинулася автоцистерна, яка рухалася на повній швидкості. Момент аварії потрапив на відео.
26 грудня в Києві п'яний водій влетів в автомобіль поліцейських.
Під Києвом у ніч на 27 грудня на Житомирській трасі зіткнулися автомобілі Honda і Volvo. Внаслідок аварії загинули дві людини.