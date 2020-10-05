У Києві від COVID-19 померли 10 осіб за добу: статистика на 5 жовтня

У Києві станом на ранок 5 жовтня зафіксували 24 736 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 286 жителів столиці.

Всього в місті 430 летальних випадків, викликаних вірусом, з них за минулу добу – 10. Відповідні дані опублікував у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За добу захворіли:

163 жінки віком від 18 до 90 років;

99 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

12 дівчаток від 4 до 17 років і 12 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 12 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 54, Дніпровському – 52, Дарницькому і Деснянському районах – по 44 випадки.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу більше людей, ніж захворіли – 399. Всього коронавірус подолали 8 263 мешканця Києва.

Усього від початку пандемії в столиці померли 247 чоловіків та 183 жінки. Як і на початку пандемії, помирають переважно люди похилого віку.

Середній вік померлих – 68 років. У віці від 65-ти років померли 294 хворих. Тим, кому було 50-64 роки – 103 людини. У віці 30-49 років померли 30 хворих.

Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років. Найстаршому – 96.

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 жовтня в Україні офіційно підтверджено 230 236 випадків коронавірусної інфекції. З них 3 774 виявлені за минулу добу.