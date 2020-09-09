У Києві вибухнула цистерна з газом: ЗМІ повідомляють про загиблого

У Києві трапилася НП з цистерною. zmina.info

У Деснянському районі Києва 9 вересня вибухнула цистерна для транспортування газу. Унаслідок події загинула одна особа.

НП трапилася на території ТОВ "Бас холдинг" приблизно о 10:00, повідомляє УНН. Підприємство займається торгівлею паливом.

За попередньою інформацією, в цистерні проводилися зварювальні роботи, коли вибухнула газоповітряна суміш. Загинув зварювальник, який проводив роботи.

Правоохоронці припустили, що причиною стало порушення правил техніки безпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Волгограді (Росія) трапився вибух на газовій заправці. Моторошна пригода потрапила на відео, його опублікували очевидці в соціальних мережах.

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