У Києві вантажівці зірвало дах контактною мережею. Фото і відео

Мирослав Семенюк Кияни 16:31, 19.12.2020 Оновлено: 16:42, 19.12.2020

У ніч на суботу, 19 грудня, в Києві на проспекті Шухевича вантажівці зірвало дах контактною мережею для тролейбусів, яка провисла.

Як повідомляє "Інформатор", автомобіль, що перевозив меблі, зачепився дахом вантажного відсіку за дроти (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті по дорозі розкидало крісла, матраци, диван і інші меблі, яка були в кузові.

Рух у бік Троєщини було повністю паралізовано.

Вантажівці зірвало дах контактною мережею для тролейбусів
kiev.informator.ua
Автомобіль зачепився дахом вантажного відсіку за дроти
kiev.informator.ua
У результаті меблі розкидало по дорозі
kiev.informator.ua
Проспект Шухевича в Києві
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відбулося замикання контактної мережі під час руху тролейбуса з людьми. Очевидці побачили полум'я і іскри. Пасажирів евакуювали з транспортного засобу.

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