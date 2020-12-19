У Києві вантажівці зірвало дах контактною мережею. Фото і відео

У ніч на суботу, 19 грудня, в Києві на проспекті Шухевича вантажівці зірвало дах контактною мережею для тролейбусів, яка провисла.

Як повідомляє "Інформатор", автомобіль, що перевозив меблі, зачепився дахом вантажного відсіку за дроти (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

У результаті по дорозі розкидало крісла, матраци, диван і інші меблі, яка були в кузові.

Рух у бік Троєщини було повністю паралізовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі відбулося замикання контактної мережі під час руху тролейбуса з людьми. Очевидці побачили полум'я і іскри. Пасажирів евакуювали з транспортного засобу.