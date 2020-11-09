У Києві вантажівка провалилася в яму на проспекті. Фотофакт

Obozrevatel Кияни 14:17, 9.11.2020 Оновлено: 14:19, 9.11.2020

У Києві на проспекті Перемоги, 67 вантажівка провалилася в яму, яка утворилася через прорив опалення.

Як повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook, інцидент стався поблизу ЖК "Нивки Парк".

Місце НП загородили
Київ оперативний
На дорозі прорвало трубу
Київ оперативний
Вантажівка провалилася в яму
Київ оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві раніше прорвало теплотрасу біля школи, навчальний заклад був без тепла.

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Кияни

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