У Києві вантажівка "лягла" на бік: опубліковано фото і відео небезпечної ДТП

У Києві, на Броварському проспекті перекинулася вантажівка біля заправки KLO. (Також опубліковано відео. Щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця)

За даними "Київ оперативний", водій розповів, що його підрізав невідомий автомобіль.

Для того, щоб не в'їхати в легковик, чоловіку довелося різко крутити кермом, від чого вантажівка "лягла" на бік.

"На щастя, в цій ДТП обійшлося без постраждалих, а тому водій вирішив не викликати правоохоронців. Разом із небайдужими громадянами і за допомогою іншого вантажного автомобіля вдалося поставити перевернуте авто на колеса. Правда, не з першого разу", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві а вто з поліцією збило дитину на пішохідному переході.