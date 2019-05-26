У Києві вандали розгромили чудо-міст над Володимирським узвозом

У Києві невідомі серйозно пошкодили скло на новому мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Як повідомляється в Facebook на сторінці dtp.kiev.ua, інцидент стався в ніч на 26 травня.

"Кажуть, хулігани вночі знизу розстріляли з нарізної зброї... Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо", - сказано в повідомленні.

У той же час, за словами Муніципальної варти, як пише ТСН, скло тріснуло після того, як група невідомих активно стрибала на ньому.

Стверджується, що пошкодження сталося близько двох годин тому. Зараз тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, міст оточили співробітники поліції і незабаром вирішили тимчасово його закрити.

Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що, з огляду на його товщину і характеристики, "просто так цього трапитися не могло".

"Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (моста). Розглядається версія того, що стріляли", - розповів він.

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом tsn.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом dtp.kiev.ua

У неділю, 26 травня, в Києві відзначається день міста. Українській столиці виповнилося 1537 років. OBOZREVATEL порівняв, як виглядав Київ століття назад і зараз.

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