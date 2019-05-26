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/Новини Києва

У Києві вандали розгромили чудо-міст над Володимирським узвозом

111.4тЧитати матеріал російською

У Києві невідомі серйозно пошкодили скло на новому мосту між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів.

Як повідомляється в Facebook на сторінці dtp.kiev.ua, інцидент стався в ніч на 26 травня.

"Кажуть, хулігани вночі знизу розстріляли з нарізної зброї... Нове скло на новому мосту. Все покрилося тріщинами і павутинням, перевіряти міцність не рекомендуємо", - сказано в повідомленні.

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У той же час, за словами Муніципальної варти, як пише ТСН, скло тріснуло після того, як група невідомих активно стрибала на ньому.

Стверджується, що пошкодження сталося близько двох годин тому. Зараз тріснуте скло оточили представники Муніципальної варти і не підпускають туди відвідувачів.

Як повідомив кореспондент OBOZREVATEL, міст оточили співробітники поліції і незабаром вирішили тимчасово його закрити.

Мер Києва Віталій Кличко підкреслив, що, з огляду на його товщину і характеристики, "просто так цього трапитися не могло".

"Основна версія, яка розглядається - акт вандалізму. Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (моста). Розглядається версія того, що стріляли", - розповів він.

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

obozrevatel

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

tsn.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

Міст над Володимирським узвозом

Міст над Володимирським узвозом

dtp.kiev.ua

У неділю, 26 травня, в Києві відзначається день міста. Українській столиці виповнилося 1537 років. OBOZREVATEL порівняв, як виглядав Київ століття назад і зараз.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Коментарі на сайті не модеровані
Holyshev Viktor
Holyshev Viktor
У Дмитрия Гордона уже есть список агентов ФСБ, прыгавших на мосту. Но он его никому не покажет.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
недолго музыка играла,недолго фраер танцевал...
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Соколова Марина
Соколова Марина
Моя иcкpенняя 6лагодaрнocть тeм, кто показaл мне сaйт http://difimas.com/yydqjx Пpocтo пpойдя прoстoй опpoс получилa пoчти полyгoдoвую зaрплату)) Пoльзуйтecь, покa ещe еcть возмoжнocть=)
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