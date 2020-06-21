У Києві в житловому будинку вибухнув газ: є загиблі. Всі деталі та відео

У Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух газу в дев’ятиповерхівці на проспекті Григоренка, 41. У результаті було пошкоджено декілька поверхів.

За даними ДСНС, одна людина загинула, інформація про обставини трагедії уточнюється. У мережі опублікували фото та відео з місця подій (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"У дев’ятиповерховому житловому будинку трапився вибух попередньо газоповітряної суміші з подальшим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7 поверхів", – інформує пресслужба ДСНС.

У Києві трапився вибух у 9-поверховому будинку (Фото: ДСНС у Києві)

Зазначається, що на місце надзвичайної події терміново виїхали всі аварійні служби, а також медики і співробітники Національної поліції. Від ДСНС залучено 75 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Попередньо, вибухнув газ (Фото: ДСНС у Києві)

Було евакуйовано 21 особу. Крім цього, з-під завалів рятувальники деблокували одну людину й проводилося деблокування ще трьох.

Під завалами перебували люди (Фото: ДСНС у Києві)

Станом на 11:00 стало відомо про загибель однієї людини. Роботи з подальшої евакуації мешканців зруйнованого будинку продовжуються.

Момент вибуху в багатоповерхівці Києва (Facebook Києва оперативного)

За словами очевидців, звук від вибуху в багатоповерхівці на Позняках було чути на весь район, у результаті зруйновано щонайменше шість квартир.

Надзвичайна подія трапилася 21 червня на проспекті Григоренка, 41 (Фото із соцмереж)

У результаті вибуху було пошкоджено декілька поверхів (Фото із соцмереж)

Наслідки вибуху в багатоповерхівці Києва (Фото із соцмереж)

Рятувальники евакуювали 21 особу (Фото із соцмереж)

З під-завалів було деблоковано декількох осіб (Фото із соцмереж)

Зруйновані поверхи багатоквартирного будинку (Фото із соцмереж)

Місце НП (Фото із соцмереж)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Борисполі Київської області в приватному дворі трапився вибух гранати, в результаті якого один чоловік загинув, а інший отримав осколкові поранення.