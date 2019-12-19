У Києві трапився вибух на території школи: фото НП

У четвер, 19 грудня, у школі № 18 в Оболонському районі Києва (селище Водогін) вибухнула котельня.
Про це повідомляється на сторінці "Києва Оперативного" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).
Причина, з якої рвонуло невеличке приміщення, поки що не встановлена. В результаті НП ніхто не постраждав.
У Києві у школі вибухнув котел
Зазначається, що через вибух школа залишилася без автономного опалення на невизначений термін.
У Києві у школі вибухнув котел
У Києві у школі вибухнув котел
Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня у школі №8 на Пріорці трапилася надзвичайна подія, в результаті якого госпіталізували кількох людей. Учень розпорошив в обличчя охоронця газ. Постраждали ще 10 школярів.
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