Вибухом відірвало голову: в Києві скоєно гучний замах. Перші фото і відео теракту

На Брест-Литовському шосе в Києві ввечері в середу, 6 листопада, невідомий кинув вибухівку на дах автомобіля Мерседес АА0070MI, який належав бізнесмену Ігорю Салу, що призвело до загибелі однієї особи.

Ще двоє були поранені. Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Києві (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Пресслужба Нацполіції

Пресслужба Нацполіції

Пресслужба Нацполіції

Стало відомо, що вибухом зачепило автомобіль, що стояв поруч із машиною, яка стала ціллю злочинця.

На місце НП прибули правоохоронці, рятувальники та багато машин "швидкої допомоги". Поліція ввела спеціальний план "Перехоплення" для розшуку зловмисника. За попередніми даними, вибухівку на дах Mersedes кинув мотоцикліст з метою вбити власника.

За даними Telegram-каналу Klymenko Time, шукають спортивний мотоцикл, можливо, BMW чорного кольору (держномер точно невідомий – АА3777 або АА3277), ззаду на мотоциклі встановлений багажник (коробка), за кермом людина вся в чорному і чорному шоломі.

Що відомо про власника авто

За даними джерела OBOZREVATEL в правоохоронних органах, машина належала російсько-українському бізнесменові, директору великої фармацевтичної компанії Ігорю Салу.

Поліцейському з поліції охорони, який перебував в авто, вибухом відірвало голову. Сам Сало і його водій залишилися живі, проте про їх стан поки нічого не відомо.

У Києві підірвали авто Ігоря Сала Антикор

У Києві підірвали авто Ігоря Сала Антикор

Ігор Сало починав свою кар'єру бізнесмена в Росії, проте йому не вдалося зайняти там високу нішу, тому він переїхав в Україну. Тут до 2010 року Сало обзавівся зв'язками і потрапив у "богемну тусовку" завдяки близьким стосункам із "Міс Україна-1995 року" Владою Литовченко.

Сало дружив з Литовченко Антикор

За даними порталу "Антикор", бізнесмена підозрюють у кількох рейдерських захопленнях українських підприємств. Першими з них стали "Елітуніверсалсервіс", ТОВ "СИМП", ТОВ "Електропівденмонтаж" та інші.

Після спроб знайти себе в будівельному бізнесі, Сало перейшов у фармацевтичну галузь. Також відомо, що він пов'язаний з аграрним сектором України.

Пресслужба Нацполіці

Фоторепортаж із місця подій

Через інцидент у частині Києва утворився масштабний затор. Зокрема, рух транспорту був паралізований у районі проспекту Перемоги.

Скріншот

Новина оновлюється.

Як писав OBOZREVATEL:

Увечері 22 жовтня в центрі Києва прогримів вибух, у результаті якого загинули дві особи. Одним із загиблих виявився легендарний учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей").

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов припустив, що причиною міг стати важкий психічний стан військового.

Ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан заявив, що не можна виключати, що граната, через яку загинув ветеран АТО Віктор Дегтярьов, могла бути приведена кимось у небезпечний стан.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся