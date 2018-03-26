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У Києві в кінному клубі заморили голодом півтора десятки коней

1.6тЧитати новину російською

У Києві на території кінно-спортивного клубу виявили півтора десятки виснажених коней.

Волонтери кажуть, що власник не годує тварин, і закликають небайдужих людей врятувати виснажених голодом коней. Незважаючи на це, власник продовжує здавати їх в оренду і заробляти таким чином гроші, передає ТСН.

Власник конюшні - президент Асоціації аматорів кінного спорту України Олександр Ковальчук. Всього у нього зараз міститься 14 породистих коней. Одного вдалося забрати.

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"2-3 місяці без їжі. Слава Богу, що у нього весь час була вода", - говорить про нього новий господар.

Власника умовили передати ще трьох коней на відгодівлю в інший клуб за місто.

"Погано годують. Соломою і макухою з-під вівса. Коли овес подрібнюють, шкаралупа залишається - цим і годують. А треба сіном і вівсом", - розповіла коняр Світлана, яка працює у Ковальчука.

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Федерація кінного спорту Київської області скликала комісію. Є висновки ветеринарів, про те, що стан тварин жахливий і що їх необхідно відгодовувати.

Сам Ковальчук у телефонній розмові вдав, ніби не розуміє, про що йде мова.

Як повідомляв "Обозреватель", на Житомирщині в селі Кілки Чуднівського району селяни кинулися рятувати тварин, які голодують через те, що кинуті власником напризволяще.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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