У четвер, 13 червня, в Києві з Дніпра поблизу моста Метро дістали тіло чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні, 13 червня о 12:12 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м. Києві надійшло повідомлення від правоохоронців про знайдене тіло чоловічої статі в річці Дніпро біля моста Метро", – йдеться в повідомленні.

У Києві в Дніпрі знайшли труп dsns.gov.ua

Відзначається, що на місце події були направлені водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в м. Києві.

Як виявилося, тіло чоловіка перебувало на відстані 30 м від берега на поверхні води. Водолази за допомогою спеціального спорядження дістали тіло чоловіка і передали правоохоронним органам. У поліції почали розслідування трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві за добу 9 червня були знайдені тіла трьох потопельників. Дві події трапилися в Оболонському районі, ще одна – в Дарницькому.

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