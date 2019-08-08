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У Києві ураган "поглинув" міст Патона: дивовижне відео

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Масштабний ураган, який у четвер, 8 серпня, пронісся Києвом, видовищно накрив міст Патона.

Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі "Новини України і світу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як стихія поступово охопила всю конструкцію, закривши її від очей очевидців. "Міст Патона зник за лічені секунди. Виглядає як кадри з екранізації Кінга", – йдеться в підписі до ролика.

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У Києві ураган "поглинув" міст Патона

У Києві ураган "поглинув" міст Патона

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярне курортне селище Кирилівка в Запорізькій області накрив сильний ураган.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
Київ погода
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