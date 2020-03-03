У Києві учням щодня мірятимуть температуру через коронавірус: Кличко дав розпорядження

Мер Києва Віталій Кличко доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати щоденне вимірювання температури всім вихованцям дитячих садків та учням столичних шкіл.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він нагадав, що столиця підготувала необхідні бази для госпіталізації пацієнтів із підозрою на коронавірус та запровадила низку заходів для упередження поширення захворювання.

"В Україні виявлений перший випадок захворювання на коронавірус. Пацієнт госпіталізований в Чернівецькій області. У Києві поки випадків цього вірусу не зафіксували. Але ми, розуміючи загрозу, повинні бути готові до такого виклику", – підкреслив Кличко.

kiev.klichko.org

Він наголосив, що у столиці підготовлені бази в семи столичних лікарнях для госпіталізації пацієнтів з підозрою на коронавірус. Три з них для дорослих, три для дітей і одна для вагітних.

На випадок ускладнення епідемічної ситуації столична влада визначила додаткові заклади охорони здоров’я, де є окремо стоячі корпуси. Підготовлені дві спеціалізованих бригади екстреної медичної допомоги для транспортування осіб з підозрою на коронавірус. Також всі швидкі дезинфікують двічі на день.

"Увесь комунальний громадський транспорт столиці перед виходом на лінію щодня теж обробляють дизенфікуючими засобами. Я доручив департаментам освіти та охорони здоров’я КМДА організувати вимірювання кожного ранку температури всім вихованцям дитячих садочків та учням столичних шкіл", – наголосив Кличко.

Він також зазначив, що столична влада, з власної ініціативи, замовила обладнання для проведення експрес-тестів на коронавірус в обох аеропортах Києва. Щоб пасажирам, у яких виявили високу температуру або ознаки можливого захворювання, могли зробити тест безпосередньо в аеропорту.

Кличко закликав киян та всіх українців не піддаватися паніці, відповідально ставитися до свого здоров’я і безпеки оточуючих, а у разі симптомів вірусного захворювання – одразу звертатися до лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!