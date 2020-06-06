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6 червня • оновлено в 14:03
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У Києві ТЦ почали будувати безпосередньо на дорозі: у Кличка "тупо в шоці"

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У Києві торговий центр почали будувати на проїжджій частині, зайнявши повністю одну смугу дороги.

Як повідомив у Facebook користувач Сергій Наумович, будівництво ведеться на проспекті Леся Курбаса, недалеко від ТЦ "Апрель".

У Києві ТЦ почали будувати прямо на дорозі

У Києві ТЦ почали будувати прямо на дорозі

Андрій Мадіке

"У Києві торгові центри починають наступ на проїжджу частину. В цьому місці, наприклад, тепер будуть автомобільні затори, оскільки одна смуга з трьох відійде цьому чудовому будинку на кінцевій третього трамвая. Навіщо взагалі нам дороги? Забирайте їх під будівництво торгових центрів і житлових комплексів, – зазначив він, додавши в кінці поста: – А таке як тобі, Ілоне (Маск)?"

Наумович також підкреслив, що через будівництво буде зіпсовано зовнішній вигляд.

Публікацію прокоментував радник мера Києва Максим Бахманн. "Тупо шок, з'ясовуємо", – підкреслив він.

Однак один із користувачів уточнив, що будівництво триває вже близько двох років, і з іншого боку дороги така ж ситуація.

У Києві ТЦ почали будувати безпосередньо на дорозі: у Кличка "тупо в шоці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Господарський суд Києва заборонив будівництво житлового комплексу на земельній ділянці в районі Національного музею народної архітектури та побуту України.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Київ
Тег
будівництво
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Кияни Життя столиці

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