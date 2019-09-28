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29 вересня • оновлено в 14:09
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У Києві трапилася НП в дитсадку: всі деталі і фото

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В Оболонському районі Києва в суботу, 28 вересня, двоє невідомих підпалили будівлю дитячого садка.

Пресслужба поліції Києва, опублікувала фото з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодих людей, які ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а в кімнатах, де трапилася пожежа, все перевернуто", – розповіли в поліції.

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Пожежа в дитячому саду

Пожежа в дитячому саду

ГУ Нацполіції Києва

Повідомляється, що на місці інциденту було знайдено недопалки і відбитки пальців, які, ймовірно, належали паліям.

Також стало відомо, що пожежа виникла вночі на другому поверсі садка по вулиці Героїв Дніпра. Сторож викликала рятувальників і поліцейських. Постраждалих немає.

Пожежа в дитячому саду

Пожежа в дитячому саду

ГУ Нацполіції Києва

Пожежа в дитячому саду

Пожежа в дитячому саду

ГУ Нацполіції Києва

Пожежа в дитячому саду

Пожежа в дитячому саду

ГУ Нацполіції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в дитячому садку діти захворіли на кашлюк через відсутність ліжок. Повідомляється, що діти змушені були спати на підлозі.

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Місце
Україна Київ
Тег
Національна поліція України
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Новиков Алекс
Новиков Алекс
В Киеве случилось ЧП- 28 сентября, двое неизвестных подожгли здание детского сада. да не в киеве чп случилось, а во всей укре это чп, начиная с 2014 года -
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
коклюшем потому что спали на полу, зато мадуро опять миллиарды долларов хапонул и уехал , безвозмездно то помощь братскому народу , как и луганде с домбабве , там еще и снарядов с гранатами деткам что аж 5 подорвались на братской помощи
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