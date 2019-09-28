У Києві трапилася НП в дитсадку: всі деталі і фото

В Оболонському районі Києва в суботу, 28 вересня, двоє невідомих підпалили будівлю дитячого садка.

Пресслужба поліції Києва, опублікувала фото з місця НП (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодих людей, які ходили біля центрального входу. Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а в кімнатах, де трапилася пожежа, все перевернуто", – розповіли в поліції.

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Пожежа в дитячому саду ГУ Нацполіції Києва

Повідомляється, що на місці інциденту було знайдено недопалки і відбитки пальців, які, ймовірно, належали паліям.

Також стало відомо, що пожежа виникла вночі на другому поверсі садка по вулиці Героїв Дніпра. Сторож викликала рятувальників і поліцейських. Постраждалих немає.

Пожежа в дитячому саду ГУ Нацполіції Києва

Пожежа в дитячому саду ГУ Нацполіції Києва

Пожежа в дитячому саду ГУ Нацполіції Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії в дитячому садку діти захворіли на кашлюк через відсутність ліжок. Повідомляється, що діти змушені були спати на підлозі.

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