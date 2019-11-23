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23 листопада • оновлено в 15:44
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У Києві трансгендери вийшли на марш: відбулися зіткнення. Фото і відео

2.4т
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У суботу, 23 листопада, в Києві пройшов "Транс-марш 2019" на якому націоналісти напали на учасників акції.

Сам марш почався близько полудня на Михайлівській площі. На нього прийшло близько півсотні людей, передає "Інформатор".

Також на цьому місці були і противники Транс-маршу, які намагалися прорвати кордон поліції і нацгвардійців, які охороняли порядок.

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В результаті наростання конфлікту, націоналісти стали викрикувати непристойні гасла про поліцію і кидати в них сирі яйця. Щоб захистити людей від агресивно налаштованих радикалів, їх взяли в оточення. Однак націоналісти спробували прорвати кордон, кидаючись на поліцейських.

В результаті поліція почала силою зупиняти агресорів, але більша їх частина втекла з площі в бік фунікулера. Однак поліція затримала одну людину. Її повалили на землю, взяли за руки і за ноги і віднесли в автозак.

Відзначається, що спершу в мітингу проти Транс-маршу брали участь священнослужителі з парафіянами. Їм не подобалося, що марш почали проводити в день, коли шанують пам'ять жертв Голодомору.

Але з появою агресивної юрби, мітинг почав активізуватися. При цьому молодий священик на повний голос кричав молитви і направляв хрест на правоохоронців.

Націоналісти на марші

Націоналісти на марші

Скріншот

Націоналісти на марші

Націоналісти на марші

Скріншот

Додамо, що самі організатора маршу вимагали, щоб їх позицію щодо трансгендерних людей в Україні почули. На акції просили, щоб трансгендерність перестали вважати психічним захворюванням і ставилися до них так само, як до решти громадян.

затримання поліцією

затримання поліцією

Крім того, на марші озвучили статистику загиблих через трансфобії людей. Так тільки в 2019 році їх число в світі складає близько 350.

Міжнародний день пам'яті трансгендерних людей, які загинули через трансфобії, відзначають 20 листопада. В Україні марш до Дня пам'яті проводиться з 2016 року.

"Транс-марш 2019" в Києві

"Транс-марш 2019" в Києві

"Транс-марш 2019" в Києві

"Транс-марш 2019" в Києві

апостроф

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Автор
Тимур Григоренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Соболева Марина
Соболева Марина
даешь всю Украину из трансгендоров ! Слава укртрансам!!!!
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Усі вони належать до електорального ядра Володимира Олександровича Зеленського. Тож він - невдячна скотиняка.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Эйдера там не видели?)
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