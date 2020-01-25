У Києві тисячі потрапили в "пастку" в метро: з'явилися фото і відео паніки

У мережі бурхливо обговорюють фото і відео, зроблені 24 січня в метро в Києві. Там, після повідомлення від анонімних мінерів поліція закрила центральні станції метро, де в "пастці" опинились тисячі людей.

Пасажири якраз поверталися після роботи додому. Так, на фото, які з'явилися в соціальних мережах, видно платформу метро, а також перехід і ескалатор, повністю забиті людьми.

Заповнена людьми столичне метро Ху * вий Київ

За інформацією "Сегодня" людям довелося провести під землею 30 хвилин. При цьому, людям ніхто не пояснив, що їм робити, щоб забезпечити свою безпеку. Повідомлень про те, як пасажири можуть покинути станцію метро, теж не було.

Люди опинилися в "пастці" в метро Ху * вий Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 січня, невідомі повідомили про замінування 5 центральних станцій метро в Києві. Анонімні дзвінки надійшли в годину пік.

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