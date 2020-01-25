Головна Новини
25 січня • оновлено в 23:38
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві тисячі потрапили в "пастку" в метро: з'явилися фото і відео паніки

9.6т
Читати матеріал російською

У мережі бурхливо обговорюють фото і відео, зроблені 24 січня в метро в Києві. Там, після повідомлення від анонімних мінерів поліція закрила центральні станції метро, де в "пастці" опинились тисячі людей.

Пасажири якраз поверталися після роботи додому. Так, на фото, які з'явилися в соціальних мережах, видно платформу метро, а також перехід і ескалатор, повністю забиті людьми.

Заповнена людьми столичне метро

Заповнена людьми столичне метро

Ху * вий Київ

Новини
Сотні дітей терміново евакуювали: у Києві "замінували" кілька шкіл

За інформацією "Сегодня" людям довелося провести під землею 30 хвилин. При цьому, людям ніхто не пояснив, що їм робити, щоб забезпечити свою безпеку. Повідомлень про те, як пасажири можуть покинути станцію метро, теж не було.

Люди опинилися в "пастці" в метро

Люди опинилися в "пастці" в метро

Ху * вий Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в п'ятницю, 24 січня, невідомі повідомили про замінування 5 центральних станцій метро в Києві. Анонімні дзвінки надійшли в годину пік.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Марина Погорілко
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
25
2
Смішно
1
Цікаво
13
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СТАДО))) А шо не скачут как в 2014 - "КТО НЕ СКАЧЭ ТОТ МОСКАЛЬ"?))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги