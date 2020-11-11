У Києві суддя за кермом Mercedes збив підлітка на мотоциклі

У Києві суддя одного з районів на Mercedes-Benz GLE 450 зіткнувся з неповнолітнім на мотоциклі Kawasaki.

Інцидент стався ввечері 9 листопада, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб побачити фото, доскрольте сторінку до кінця).

Чоловік вирішив заїхати на заправку на бульварі Дружби Народів і під час маневру здійснив зіткнення. "Хлопець отримав травми середньої тяжкості", – заявили у ДБР.

Нині слідчі з’ясовують, хто був винний у цій ситуації.

До винуватця можуть застосовувати такі санкції:

• штраф від 51 до 85 тис. грн;

• виправні роботи до 2 років;

• арешт до 6 місяців;

• обмеження волі до 3 років;

• позбавлення права керувати автомобілем до 3 років.

До слова, вартість Mersedes-Benz GLE починається від 1,6 млн, а мотоциклів Kawasaki – від 300 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів на переході, було опубліковано відео з місця ДТП.