У Києві суддя за кермом Mercedes збив підлітка на мотоциклі
У Києві суддя одного з районів на Mercedes-Benz GLE 450 зіткнувся з неповнолітнім на мотоциклі Kawasaki.
Інцидент стався ввечері 9 листопада, повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань (щоб побачити фото, доскрольте сторінку до кінця).
Чоловік вирішив заїхати на заправку на бульварі Дружби Народів і під час маневру здійснив зіткнення. "Хлопець отримав травми середньої тяжкості", – заявили у ДБР.
Нині слідчі з’ясовують, хто був винний у цій ситуації.
До винуватця можуть застосовувати такі санкції:
• штраф від 51 до 85 тис. грн;
• виправні роботи до 2 років;
• арешт до 6 місяців;
• обмеження волі до 3 років;
• позбавлення права керувати автомобілем до 3 років.
До слова, вартість Mersedes-Benz GLE починається від 1,6 млн, а мотоциклів Kawasaki – від 300 тис.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві п'яний мотоцикліст збив трьох пішоходів на переході, було опубліковано відео з місця ДТП.