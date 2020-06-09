У Києві суддя намагався вибити телефон у журналістки через питання про борг
Суддя Шостого апеляційного суду Костянтин Бабенко ледь не вибив телефон з рук журналістки журналу "Новое время" Христини Бердинських.
На своїй сторінці у Facebook вона написала, що таку реакцію судді викликало питання про його заборгованості перед ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) елітного житлового комплексу на Печерську.
Вона уточнила, що борг перевищує 230 тисяч гривень. Загальний борг ОСББ перед Київтеплокомуненерго становить близько 3 мільйонів гривень.
За словами Бердинских, Бабенко був присутній на останніх зборах ОСББ і постійно виходив кудись: "Кілька разів він покидав збори, йшов кудись з двору і повертався у ще більш нетверезому стані".
Журналістка зазначила, що суддя на зборах обіцяв погасити борг поступово.
"В кінці зборів, коли попросили підняти руки чи є боржники серед жителів, він підняв руку і почав розповідати комусь із жителів, що він сплатить борг поступово. У квартирі, оформленій на його дочку, і де він проживає всі ці роки, найбільша сума боргу перед ОСББ всіх жителів – борг становить понад 230 тисяч грн. Суддя його не виплачує, були навіть судові процеси з цього приводу і нічого. Він продовжує не платити", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року суддю Бабенко зловили за кермом в стані алкогольного сп'яніння. У січні суд виправдав його.