У Києві суд закликали забрати в піщаних нелегалів 17 га землі вартістю понад 651 млн

Київська місцева прокуратура №7 у суді вимагає повернути територіальній громаді міста Києва земельну ділянку площею близько 17 га вартістю понад 651 млн грн, яка розташована в Голосіївському районі Києва. Ця земля віднесена до земель водного фонду та належить територіальній громаді столиці на правах комунальної власності. Про це повідомляється на сайті Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, земельна ділянка на вулиці Промисловій у Голосіївському районі використовується для незаконного видобутку піску компаніями, пов’язаними зі "смотрящим" за Києвом Денисом Комарницьким та президентом компанії "Укрбуд" Сергієм Кучером.

"Земельна ділянка незаконно використовується суб’єктом господарювання, зокрема й для намиву (видобутку) піску. Разом із тим будь-яких рішень про відведення у користування земельної ділянки Київська міська рада не приймала", – підкреслюють у Київській міській прокуратурі.

Ділянка в Голосіївському районі використовується для незаконного намиву та зберігання піску Сайт Київської міської прокуратури

Наразі прокурори вимагають у суді повернення ділянки площею у 17 га до власності киян.

"З метою поновлення прав територіальної громади столиці та припинення незаконного використання комунальної землі Київська місцева прокуратура №7 звернулася до Господарського суду міста Києва із позовом про повернення земельної ділянки належному власнику – Київській міській раді. Крім того, за вказаними фактами триває досудове розслідування з метою притягнення винних осіб до відповідальності", – зазначено в повідомленні.

Попри те, що забрати ділянку в компаній Комарницького й Кучера прокуратура намагається через суд, вони продовжують вивозити незаконно видобутий пісок Сайт Київської міської прокуратури

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що компанія "Мостобуд", яку пов'язують із Комарницьким і Кучером, та яка займається незаконним видобутком піску, заборгувала Києву 300 мільйонів гривень. Ця сума включає витрати через нецільове використання земельної ділянки та непогоджений договір суборенди. Компанія й досі не сплатила цих коштів до міського бюджету.

Замість виробничих площ, які "Мостобуд" мав створити на ділянці за умовами договору оренди, ділянка використовувалася для складування піску, видобутого в руслі річки Дніпро без спецдозволів різними піратськими компаніями, зокрема компанією "Собі", яка фактично й проводить операційну діяльність на майданчику.

За день із ділянки вивозяться десятки вантажівок піску Сайт Київської міської прокуратури

Наразі ця земельна ділянка перебуває в комунальній власності і жодних підстав на користування нею "Мостобуд", "Мостобуд Транс" або ТОВ “КСП ГРУПП” немає. Однак, незважаючи ні на що, на земельній ділянці загальною площею близько 17 гектарів лежать терикони піску, який продовжують вантажівками вивозити з майданчика.

Коли ж протиправні дії намагаються зупинити громадські активісти – справа доходить до сутичок і бійок. Один із найгучніших конфліктів трапився 19 серпня 2020 року, коли на намагання "Київблагоустрою" демонтувати незаконно встановлений паркан, охорона об’єкту відповіла підпалом автомобіля під огорожею та закладанням туди вибухового пристрою.