Мер Києва Віталій Кличко показав, як тривають роботи зі створення нового київського фонтану, частиною якого стане скульптура архістратига Михаїла.

Відео очільник міста опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. Він уточнив, що скульптуру, після сканування 3D-моделі, частинами виливають із бронзи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Скульптори продовжують роботу над створенням фігури архістратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці. Скульптуру, після сканування 3D-моделі, частинами виливають із бронзи. І вже розпочали з’єднувати її окремі елементи. Встановимо новий фонтан у верхній частині парку "Володимирська гірка", за Михайлівським Золотоверхим собором, уже в вересні", – зазначив Кличко.

У Києві створюють скульптуру архістратига Михаїла для нового фонтану: Кличко показав відео kiev.klichko.org

У Києві створюють скульптуру архістратига Михаїла для нового фонтану: Кличко показав відео kiev.klichko.org

Як зауважив мер столиці, створюють скульптуру охоронця Києва, архістратига Михаїла, за меценатські кошти.

У Києві створюють скульптуру архістратига Михаїла для нового фонтану: Кличко показав відео kiev.klichko.org

У Києві створюють скульптуру архістратига Михаїла для нового фонтану: Кличко показав відео kiev.klichko.org