Студентів у Києві заманювали на мітинг грошима: скільки пропонували

У Києві студентам одного зі столичних вишів розіслали пропозицію взяти участь у мітингу за 140 гривень. Відповідні повідомлення з'явилися у чаті одного з гуртожитків.

Як видно з листування, яке опинилося в розпорядженні OBOZREVATEL, вони мали "працювати" вранці 15 грудня (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Потрібно з 9:00 (бути в центрі – Ред.). Працюємо з 10:00 до 12:00 (15 грудня – Ред.). Оплата 140 гривень", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що студентам пропонували "стояти" проти підвищення тарифів. Водночас вони повинні були на початку заходу зайняти своє місце, а потім "можна відійти, але бути на зв'язку".

Пропонують за участь у мітингу гроші.

За участь запропонували 140 гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у вівторок, 15 грудня, в центрі Києва на масштабній акції руху "SaveФОП" "СТОП локдаун!" підприємці зажадали скасувати карантинні обмеження для малого і мікробізнесу. А також ухвалити законопроєкти №3853-1 (2), 3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування.