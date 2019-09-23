У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

Правоохоронці продовжують розшуки чоловіка, який у Києві в ніч на 23 вересня стріляв у поліцейських.
Як повідомила пресслужба поліції, за посягання на життя співробітника правоохоронного органу зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
"Пізно ввечері на Мінському проспекті: в сторону спецпризначенців зробили сім пострілів — і компанія почала розбігатися. Трьох із них затримали, ще одного, котрий стріляв, шукають", — уточнюється в повідомленні.
З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування стрільця.
У Києві стріляли в поліцейських
У Києві стріляли в поліцейських
У Києві стріляли в поліцейських
У Києві стріляли в поліцейських
У Києві стріляли в поліцейських
Трьох правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку.
Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській, відбулася стрілянина.
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