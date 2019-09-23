Головна Новини
23 вересня • оновлено в 15:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

1.6т Читати матеріал російською

Правоохоронці продовжують розшуки чоловіка, який у Києві в ніч на 23 вересня стріляв у поліцейських.

Як повідомила пресслужба поліції, за посягання на життя співробітника правоохоронного органу зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

"Пізно ввечері на Мінському проспекті: в сторону спецпризначенців зробили сім пострілів — і компанія почала розбігатися. Трьох із них затримали, ще одного, котрий стріляв, шукають", — уточнюється в повідомленні.

З місця події вилучили стріляні гільзи, тривають оперативно-розшукові заходи для встановлення місцеперебування стрільця.

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

У Києві стріляли в поліцейських

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

У Києві стріляли в поліцейських

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

У Києві стріляли в поліцейських

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

У Києві стріляли в поліцейських

У Києві стріляли в поліцейських: з'явилися нові подробиці

У Києві стріляли в поліцейських

Трьох правопорушників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України, з ними проводять слідчі дії. Затриманими виявилися уродженці іншої країни, один із них має судимості за грабіж і крадіжку.

Новини
Побачив кров: у Києві посеред вулиці стріляли в перехожого

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дарницькому районі Києва, на вулиці Бориспільській, відбулася стрілянина.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Валевич Борис
Валевич Борис
Если этих нерусских чертей сейчас не задавить то мы потеряем страну
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel