У Києві стався спалах коронавірусу в гуртожитку: названо небезпечну вулицю

Кияни 12:24, 30.05.2020 Оновлено: 12:25, 30.05.2020

У п’ятницю, 29 травня, в Києві закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна.

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Як повідомив у Telegram мер столиці України Віталій Кличко, у гуртожитку виявили спалах коронавірусу.

Віталій Кличко повідомив про новий спалах коронавірусу в Києві

"Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою", – зазначив він.

За словами Кличка, усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 30 травня зафіксували 2904 підтверджених випадки COVID-19, за останню добу коронавірус виявили у 55 осіб.

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