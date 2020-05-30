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30 травня • оновлено в 12:54
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У Києві стався спалах коронавірусу в гуртожитку: названо небезпечну вулицю

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У п’ятницю, 29 травня, в Києві закрили на карантин гуртожиток на проспекті Гагаріна.

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Як повідомив у Telegram мер столиці України Віталій Кличко, у гуртожитку виявили спалах коронавірусу.

Віталій Кличко повідомив про новий спалах коронавірусу в Києві

Віталій Кличко повідомив про новий спалах коронавірусу в Києві

"Один хворий помер у лікарні, ще трьох госпіталізували з легкою формою", – зазначив він.

За словами Кличка, усі інші мешканці гуртожитка перебувають на самоізоляції, їх обстежують медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 30 травня зафіксували 2904 підтверджених випадки COVID-19, за останню добу коронавірус виявили у 55 осіб.

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Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
КМДА смерть вірус
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

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