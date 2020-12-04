У Києві стартував другий тур виборів ректора університету ім. Шевченко

Олег Тимченко Кияни 09:00, 4.12.2020 Оновлено: 09:23, 4.12.2020

Другий тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка стартував 4 грудня о 9.00.

Як повідомили у Центральній виборчій комісії КНУ голосування триватиме на тих же виборчих дільницях у 6 корпусах університету до 15:00.

Урни для голосування.
Пресслужба КНУ

Ті, хто має право голосу обиратимуть між проректором Володимиром Бугровим та колишнім членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Вижвою.

Для голосування потрібно пред'явити документи.
Пресслужба КНУ
Ті, хто має право голосу, повинні дотримуватися карантинні обмеження.
Пресслужба КНУ
Вибори почалися вчасно.
Пресслужба КНУ

У першому турі за Бугрова проголосували 1652 людини (42% голосів), за Вижву – 270 (6,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада свої кандидатури висували 10 претендентів на пост ректора.

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Нардеп у листуванні з помічницею Зеленського: президентові брешуть прямо в очі. Фото

На місці розстрілу Аміни Окуєвої під Києвом відкрили меморіал. Фото та відео

"Це пекло на землі": в Україні затримали біженця з Китаю, його можуть відправити "на смерть". Нам вдалося поспілкуватися

Зеленський призначив новим головою Хмельницької ОДА ресторатора без досвіду роботи на держслужбі. Декларація

У справі фотографа Ктиторчука з'явилась інтернатська дитина: дала свідчення про насильство