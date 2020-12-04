У Києві стартував другий тур виборів ректора університету ім. Шевченко

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
4,8 т.
Проголосувати можна на шести ділянках

Другий тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка стартував 4 грудня о 9.00.

Як повідомили у Центральній виборчій комісії КНУ голосування триватиме на тих же виборчих дільницях у 6 корпусах університету до 15:00.

Урни для голосування.

Ті, хто має право голосу обиратимуть між проректором Володимиром Бугровим та колишнім членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Вижвою.

Для голосування потрібно пред'явити документи.
Ті, хто має право голосу, повинні дотримуватися карантинні обмеження.
Вибори почалися вчасно.

У першому турі за Бугрова проголосували 1652 людини (42% голосів), за Вижву – 270 (6,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада свої кандидатури висували 10 претендентів на пост ректора.

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