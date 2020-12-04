У Києві стартував другий тур виборів ректора університету ім. Шевченко

Другий тур виборів ректора Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка стартував 4 грудня о 9.00.

Як повідомили у Центральній виборчій комісії КНУ голосування триватиме на тих же виборчих дільницях у 6 корпусах університету до 15:00.

Ті, хто має право голосу обиратимуть між проректором Володимиром Бугровим та колишнім членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Сергієм Вижвою.

У першому турі за Бугрова проголосували 1652 людини (42% голосів), за Вижву – 270 (6,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 листопада свої кандидатури висували 10 претендентів на пост ректора.