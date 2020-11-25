У Києві стартували вибори ректора університету ім. Т. Шевченка

Анна Прийма Кияни 09:13, 25.11.2020 Оновлено: 10:31, 25.11.2020

25 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходять вибори ректора.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вибирають серед десятьох кандидатів (із повним списком можна ознайомитися нижче).

Скриньки для голосування опечатані і опломбовані, відкрилися о 9:00. Також були роздані бюлетені і списки виборців. На дільницях для голосування встановлені камери спостереження.

Голосування на виборах ректора університету ім. Шевченка.
Бюлетені на виборах.
Виборці на виборах ректора.
Вибори нового ректора.
Вибори в університеті ім. Шевченка.

Загалом проголосувати можуть 3864 виборці (штатні викладачі та 580 студентів) на шести дільницях, розташованих у різних корпусах університету.

Претенденти на посаду ректора
Претенденти на посаду ректора
Претенденти на посаду ректора

На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендує 10 кандидатів:

  • доктор психологічних наук, професор Сергій Болтовець;

  • кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров;

  • доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва;

  • доктор економічних наук, доцент Андрій Вітренко;

  • доктор хімічних наук, професор Олександр Голуб;

  • доктор юридичних наук, професор Петро Захарченко;

  • доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський;

  • доктор юридичних наук, доцент Максим Куцевич;

  • доктора філософських наук, доцент Віталій Хромець;

  • докторка соціологічних наук, доцентка Ірина Чудовська.

Обов'язки ректора університету імені Тараса Шевченка з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового покладено на Леоніда Губерського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський університет імені Шевченка потрапив в авторитетний світовий рейтинг найкращих університетів світу, який склав QS World University Rankings.

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