У Києві стартували вибори ректора університету ім. Т. Шевченка
25 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходять вибори ректора.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вибирають серед дев'яти кандидатів (з повним списком можна ознайомитися нижче).
Скриньки для голосування опечатані і опломбовані, відкрилися о 9:00. Також були роздані бюлетені і списки виборців. На дільницях для голосування встановлені камери спостереження.
Загалом можна проголосувати на шести дільницях, розташованих в різних корпусах університету.
На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендує 9 кандидатів:
кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров;
доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва;
доктор економічних наук, доцент Андрій Вітренко;
доктор хімічних наук, професор Олександр Голуб;
доктор юридичних наук, професор Петро Захарченко;
доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський;
доктор юридичних наук, доцент Максим Куцевич;
доктора філософських наук, доцент Віталій Хромець;
доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.
Обов'язки ректора університету імені Тараса Шевченка з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового покладені на Леоніда Губерського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський університет імені Шевченка потрапив в авторитетний світовий рейтинг кращих університетів світу, який склав QS World University Rankings.