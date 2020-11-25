У Києві стартували вибори ректора університету ім. Т. Шевченка

25 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходять вибори ректора.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вибирають серед дев'яти кандидатів (з повним списком можна ознайомитися нижче).

Скриньки для голосування опечатані і опломбовані, відкрилися о 9:00. Також були роздані бюлетені і списки виборців. На дільницях для голосування встановлені камери спостереження.

Загалом можна проголосувати на шести дільницях, розташованих в різних корпусах університету.

На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендує 9 кандидатів:

кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров;

доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва;

доктор економічних наук, доцент Андрій Вітренко;

доктор хімічних наук, професор Олександр Голуб;

доктор юридичних наук, професор Петро Захарченко;

доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський;

доктор юридичних наук, доцент Максим Куцевич;

доктора філософських наук, доцент Віталій Хромець;

доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.

Обов'язки ректора університету імені Тараса Шевченка з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового покладені на Леоніда Губерського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський університет імені Шевченка потрапив в авторитетний світовий рейтинг кращих університетів світу, який склав QS World University Rankings.