У Києві стартували вибори ректора університету ім. Т. Шевченка

Анна Прийма
Анна Прийма
Кияни
7,4 т.
У Києві стартували вибори ректора університету ім. Т. Шевченка

25 листопада в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка проходять вибори ректора.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, вибирають серед дев'яти кандидатів (з повним списком можна ознайомитися нижче).

Скриньки для голосування опечатані і опломбовані, відкрилися о 9:00. Також були роздані бюлетені і списки виборців. На дільницях для голосування встановлені камери спостереження.

Голосування на виборах ректора університету ім. Шевченка.
Бюлетені на виборах.
Виборці на виборах ректора.
Вибори нового ректора.
Вибори в університеті ім. Шевченка.

Загалом можна проголосувати на шести дільницях, розташованих в різних корпусах університету.

На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендує 9 кандидатів:

  • кандидат філософських наук, професор Володимир Бугров;

  • доктор геологічних наук, професор Сергій Вижва;

  • доктор економічних наук, доцент Андрій Вітренко;

  • доктор хімічних наук, професор Олександр Голуб;

  • доктор юридичних наук, професор Петро Захарченко;

  • доктор філософських наук, професор Анатолій Конверський;

  • доктор юридичних наук, доцент Максим Куцевич;

  • доктора філософських наук, доцент Віталій Хромець;

  • доктор соціологічних наук, доцент Ірина Чудовська.

Обов'язки ректора університету імені Тараса Шевченка з 30 жовтня 2020 року і до призначення нового покладені на Леоніда Губерського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київський університет імені Шевченка потрапив в авторитетний світовий рейтинг кращих університетів світу, який склав QS World University Rankings.

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської області