У Києві станція метро "Золоті ворота" підготувала "чарівний" сюрприз. Фото

У п'ятницю, 6 листопада, Київський метрополітен підготував пасажирам сюрприз з нагоди свого 60-річчя.

Як повідомляється в Twitter метро, о 18:00 на станції "Золоті ворота" ввімкнуть незвичайну ілюмінацію (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ви побачите станцію "Золоті ворота" такою на власні очі. Рівно 1 хвилину", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 листопада 1960 року було відкрито першу чергу Київського метрополітену – ділянку Святошино-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з п'ятьма станціями від "Вокзальної" до "Дніпра".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 30 жовтня 2019 року до 9 лютого 2021 року щоранку в робочі дні з 08:10 до 09:20 закривають вхід на станцію метро "Золоті ворота" через почерговий ремонт шести ескалаторів.