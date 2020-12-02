У Києві сталася потрійна ДТП за участю судді ВАКС

У Києві на бульварі Шевченка 30 листопада сталася потрійна ДТП, зокрема за участю автомобіля Audi, за кермом якого перебував суддя Вищого антикорупційного суду.

Як повідомили OBOZREVATEL у пресслужбі ВАКС, розслідуванням причин аварії займаються правоохоронні органи (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Видання Страна з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що зіткнулися Renault Logan та моторолер Honda, а пізніше у легковик врізалася Audi.

"За кермом Audi був Віктор Ногачевський – суддя Вищого антикорупційного суду. Внаслідок водій моторолера отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому правої руки та був доставлений до лікарні. Оформленням цієї події займаються слідчі ДБР", – повідомило видання.

Уточнюється, що моторолером керував громадянин Туркменістану Бейзулаєв Азат.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що мотоциклістом на Harley-Davidson, який 9 листопада збив трьох пішоходів у Києві, які переходили на зелене світло, нібито виявився співробітник СБУ.