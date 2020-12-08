У Києві сталася потрійна ДТП за участю таксі: є постраждалі

У Голосіївському районі Києва 8 грудня близько 8:30 зіткнулися Volkswagen Jetta, Газель та Audi служби таксі Uber, постраждали три людини.

Як розповіло OBOZREVATEL інформоване джерело, причини ДТП поки невідомі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Постраждали водій таксі, чия машина в'їхала в "Газель" компанії "Київтеплоенерго", та дві дівчини з Volkswagen. Їм була надана необхідна медична допомога", – зазначило джерело.

Зіткнулися три автомобілі, зокрема й таксі. Київ Оперативний

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди з постраждалими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на бульварі Шевченка 30 листопада сталася потрійна ДТП, зокрема й за участю автомобіля Audi, за кермом якого перебував суддя Вищого антикорупційного суду.

Зіткнулися Renault Logan і моторолер Honda, а пізніше в легковик врізалася Audi.