У Києві сталася страшна аварія зі швидкою: є жертви, постраждали діти

У Києві в результаті ДТП загинув водій швидкої допомоги і фельдшер.

Як передає "Київ оперативний", аварія сталася пізно ввечері в неділю, 13 жовтня, на Керченській площі.

Швидка везла дитину в лікарню і рухалася на червоне світло з Маяковського на Перова, після чого сталося зіткнення з легковим автомобілем Peugeot, який їхав по вул. Ватутіна на зелений.

Постраждали ще п'ятеро людей - жінка-водій, двоє дітей, які перебували в салоні, і дитина, яка була в швидкій. Ще одного лікаря госпіталізували в критичному стані.

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

ДТП в Києві зі швидкої

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в центрі Києва машина швидкої допомоги перекинулася разом з медиками і пацієнтом. Тоді аварія сталася на перетині вулиць Жилянської і Антоновича.

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