У Києві сталася потрійна ДТП. Відео

Мирослав Семенюк Кияни 15:14, 12.09.2020 Оновлено: 15:24, 12.09.2020

У суботу, 12 вересня, після полудня в Києві сталася потрійна ДТП.

Як повідомляє в Facebook "Київ Оперативний", серйозне зіткнення відбулося на вулиці Новокостянтинівській на межі Оболонського і Подільського районів Києва.

Пошкоджено авто BMW E39, Fiat 131 та Nissan Almera.

Інформацію про потерпілих та причини ДТП мають встановити правоохоронці.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в ДТП за роки незалежності загинуло понад 170 тисяч осіб.

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