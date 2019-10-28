У Києві спалахнула пожежа у лікарні: перші подробиці і фото

У Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (вулиця Братиславська, 3) у понеділок, 28 жовтня, спалахнула пожежа.
Факт займання OBOZREVATEL підтвердили у пресслужбі ДСНС України м. Києва. Повідомлення про пожежу надійшло близько 13:30. Рятувальники почали ліквідацію НП.
Як написало видання "Інформатор", дим ішов з вікна третього поверху. Пожежа охопила меблі в одному з кабінетів і розгорілася на площі 20 квадратних метрів. Попередньо, займання трапилося в будівлі приймального відділення.
У Києві спалахнула пожежа у лікарні
Інформатор
До місця події почали стягувати додаткові сили ДСНС. Невідомо, чи є постраждалі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва 25 жовтня спалахнула пожежа у житловому будинку на вулиці Бойчука, 4а. Там рятувальники виявили труп чоловіка.
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