У Києві спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі: фото і відео вогняного НП

У торговому центрі "Меблеве містечко" в Петропавлівській Борщагівці в Києві в середу, 22 січня, спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України, площа загоряння становить 600 кв. м. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.

Відзначається, що вона почалася о 22:45, після закриття магазину. Жертв і постраждалих немає.

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

До гасіння пожежі було залучено 46 рятувальників і 10 одиниць техніки ГСЧС.

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко" ФБ ГСЧС України

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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