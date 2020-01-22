У Києві спалахнула масштабна пожежа в торговому центрі: фото і відео вогняного НП

У торговому центрі "Меблеве містечко" в Петропавлівській Борщагівці в Києві в середу, 22 січня, спалахнула масштабна пожежа.
Як повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України, площа загоряння становить 600 кв. м. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу.
Відзначається, що вона почалася о 22:45, після закриття магазину. Жертв і постраждалих немає.
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
До гасіння пожежі було залучено 46 рятувальників і 10 одиниць техніки ГСЧС.
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
У Києві сталася пожежа в ТЦ "Меблевий містечко"
ФБ ГСЧС України
Як повідомляв OBOZREVATEL,
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