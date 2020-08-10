У Києві шахраї привласнили приміщення поліції

У Дарницькому районі Києва шахраї привласнили нежитлове приміщення, яке належить Нацполіції.

Як повідомила прокуратура Києва, площа приміщення становить 90 кв м, а вартість його складає понад 3 млн грн.

"Київська місцева прокуратура №10 у судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді міста Києва нежитлові приміщення у Дарницькому районі Києва площею майже 90 кв.м. та вартістю понад 3 млн грн., які шахраї привласнили на підставі підроблених документів", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що зловмисники підробили свідоцтво про право власності і незаконно заволоділи комунальним майном, що перебуває у користуванні Дарницького управління поліції ГУ НП в м. Києві для розміщення кімнати дільничних інспекторів.

У прокуратурі повідомили, що у межах кримінального провадження на приміщення, що стали об’єктом злочинних посягань, накладено арешт. Встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину.

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