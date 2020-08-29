У Києві ще 265 осіб заразилися коронавірусом: опубліковано статистику за районами
Станом на ранок 29 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 12 984 осіб. У 265 з них захворювання виявили за останню добу.
Від COVID-19 померли всього 193 пацієнти (+6 за добу). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.
Захворіли:
129 жінок у віці від 19 до 78 років
117 чоловіків у віці від 19 до 81 років
10 дівчаток від 4 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 12 років
Захворіли, зокрема, й 11 медиків.
Одужали за добу 159 осіб. Усього коронавірус подолали 4229 жителів столиці.
Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в районах: Дарницькому – 50, Дніпровському – 40 і Деснянському – 34 випадки.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, як відбуватиметься відвідування дитячих садків із 1 вересня в умовах карантину.