У Києві ще 265 осіб заразилися коронавірусом: опублікована статистика за районами

Станом на ранок 29 серпня коронавірус в Києві підтвердили у 12 984 осіб. У 265 з них захворювання виявили за останню добу.

Від COVID-19 померли всього 193 пацієнти (+6 за добу). Про це повідомив мер міста Віталій Кличко в своєму Telegram-каналі.

Захворіли:

129 жінок у віці від 19 до 78 років

117 чоловіків у віці від 19 до 81 років

10 дівчаток від 4 до 17 років і 9 хлопчиків від 2 до 12 років

Захворіли, зокрема, і 11 медиків.

Статистика щодо коронавірусу в Києві Віталій Кличко в Telegram

Одужали за добу 159 осіб. Всього коронавірус подолали 4 229 жителів столиці.

Найбільше випадків зараження за минулу добу зафіксували в районах: Дарницькому – 50, Дніпровському – 40 і Деснянському – 34 випадки.

У столиці заразилися ще 265 осіб Віталій Кличко в Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, яким чином буде відбуватися відвідування дитячих садків з 1 вересня в умовах карантину.

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