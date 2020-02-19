У Києві рятувальникам придбали нові авто та спорядження. Фото

У Києві влада придбала та передала київським рятувальникам три нових телескопічних підіймачі, аварійно-рятувальне авто та нові комплекти дихальних апаратів. Ще два спецавто були закуплені за державний кошт.

Про це повідомили на сайті пресслужби мера Києва Віталія Кличка. Він подякував столичним рятувальникам та пообіцяв забезпечувати їх усім необхідним.

"Я хочу подякувати рятувальникам Києва за самовідданість та професійну роботу, за врятовані життя і безпеку в столиці. Місто, зі свого боку, дбатиме, щоб ви були забезпечені всім необхідним для виконання своєї небезпечної місії і працювали в сучасних умовах", – сказав мер столиці.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Він також підкреслив, що з кожним роком навантаження на аварійно-рятувальні служби зростає. Зокрема, збільшилась кількість пожеж, аварійних випадків через зношеність інфраструктури, що десятиліттями не ремонтували. Щороку в Києві трапляється понад 4 тисячі пожеж, які оперативно ліквідовують столичні рятувальники.

kiev.klichko.org

"Наше завдання – забезпечити рятувальників сучасним спорядженням, спецавтомобілями та надійним обладнанням. За останніх три роки для потреб рятувальників місто передало 20 нових авто, більше 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплексів спецодягу", – сказав Кличко.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

Зокрема, для КАРС місто придбало 6 аварійно-рятувальних авто, для київського гарнізону Держслужби України з надзвичайних ситуацій – 10 одиниць техніки. Зокрема, пожежно-рятувальні й водолазні авто, телескопічні підіймачі, комплекти дихальних апаратів та іншу техніку й спорядження.

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

kiev.klichko.org

"Це, безумовно, найменше, що ми можемо зробити для спеціалістів, які для порятунку людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 4 роки аварійно-рятувальні служби столиці врятували більш як 1600 життів", – зазначив Кличко.

kiev.klichko.org

Нагадаємо, в грудні минулого року Київрада затвердила нову міську цільову програму на 2020-2022 роки. За нею, у місті планують збудувати нове пожежне депо, а також надалі виділятимуть кошти на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб, на їх навчання та тренування. На ці потреби зі столичного бюджету спрямують понад 680 млн грн.

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