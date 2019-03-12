У Києві рвонуло припарковане біля будинку авто: фото і відео НП

У Києві біля будинку по вул. Срібнокільській, 3Б у ніч на 12 березня вибухнув авомобіль Porsche.

Після цього полум'я перекинулося KIA і Audi, які стояли поруч. За словами місцевих жителів, приблизно о 02:00 вони прокинулися від дивних звуків, повідомляється у групі "Київ Оперативний" в Facebook. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пожежна охорона ДСНС прибула на місце за 11 хвилин. Повністю ліквідувати пожежу вдалося лише через півгодини.

На щастя, обійшлося без постраждалих і жертв. Причини загоряння встановить слідство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 16 лютого на Столичному шосе сталася смертельна ДТП, в результаті якої одна з пасажирок живцем згоріла в авто.

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