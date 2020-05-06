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6 травня • оновлено в 23:17
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Київська фірма привласнила 16,5 млн із поставок обладнання для діагностики СOVID-19: деталі афери

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Служби безпеки України викрила топменеджмент київської комерційної структури на привласненні мільйонів гривень державних коштів під час поставках лабораторного обладнання для діагностики коронавірусу.

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Зазначається, що гендиректору фірми вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Про це інформує пресслужба СБУ.

Так, за версією слідства, приватне підприємство уклало договір із державними медзакладами у Полтавській і Запорізькій областях. Комерсанти мали забезпечити лабораторії обладнанням, необхідним для виявлення СOVID-19 – зокрема, досліджень біологічного матеріалу потенційних хворих.

Київська фірма привласнила 16,5 млн із поставок обладнання для діагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

"Бізнесмени під час формування ціни порушили норми граничної надбавки на медобладнання, встановленої урядом. Своїми діями вони завдали збитків держбюджету на понад 16,5 мільйона гривень. Ця сума підтверджена судово-економічною експертизою", – йдеться у повідомленні.

Київська фірма привласнила 16,5 млн із поставок обладнання для діагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

В СБУ уточнили, що під час обшуків в офісних приміщеннях комерційної структури правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення оборудки.

Гендиректору приватного підприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років із конфіскацією майна.

Київська фірма привласнила 16,5 млн із поставок обладнання для діагностики СOVID-19

ssu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними журналістів, оточення президента Володимира Зеленського в розпал карантину займається контрабандою товарів медичного та іншого обладнання на чартерних рейсах із Китаю.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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