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22 травня • оновлено в 12:52
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У Києві розгорнулася стихійна торгівля: місцеві жителі переживають через спалах коронавірусу

1.6т
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Після послаблення карантину і відкриття продуктових ринків на вулицях Києва розгорнулася стихійна торгівля.

До редакції OBOZREVATEL звернулися жителі Оболонського району столиці, надіславши фотографії з місця роботи нелегальних торгових точок. Продукти продають просто з машини, на продавчині є рукавички і маска, але судячи з фото вона не прикриває ніс. Можливості помити руки у торговців немає, а чи є у них санітайзери – невідомо.

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

Звичайно, говорити про дотримання якоїсь соціальної дистанції неможливо, за цим ніхто не стежить. Кияни відзначають, що основний покупець у стихійників – пенсіонери, люди в підвищеній зоні ризику, і в розпал коронавірусної інфекції подібна торгівля продуктами харчування неприпустима.

Як відомо, стихійна торгівля в Україні заборонена в принципі і карається штрафними санкціями. Нелегальна торгівля продуктами несе за собою загрозу для здоров'я і життя людей, а тепер ще й створює ризики для поширення захворюваності COVID-19 серед українців.

У Києві розгорнулася стихійна торгівля: місцеві жителі переживають через спалах коронавірусу
У Києві розгорнулася стихійна торгівля: місцеві жителі переживають через спалах коронавірусу

Як написав нам місцевий житель, люди 6 разів викликали на місце поліцію, але за три години ніхто не приїхав. Жителі Оболоні підозрюють, що точки покриваються поліцейськими.

Про ще одну точку стихійників повідомили в Telegram-каналі "Київ зараз". Як пишуть автори каналу, нелегальна торгівля розмістилася на парковці супермаркету на пр. Григоренка.

"Продавці стверджують, що вони працюють законно, нібито це одна з сільськогосподарських ярмарків. Торгаші залишають після себе сміття у вигляді неприбраних ящиків і пластикових пакетів", – сказано в повідомленні.

На Позняках зафіксували роботу нелегальних торгових точок

На Позняках зафіксували роботу нелегальних торгових точок

Telegram-канал "Київ зараз"

Як видно на фото, на торгових наметах немає ніяких захисних екранів або плівок, торгові точки розташовані близько один до одного, і як стверджують автори, багато продавців стоять без масок.

У Києві розгорнулася стихійна торгівля: місцеві жителі переживають через спалах коронавірусу

Як писав OBOZREVATEL, в Києві дозволили продуктовим ринкам відновити роботу з 10 травня.

При цьому мерія столиці прийняла рішення не відкривати торгово-розважальні центри.

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
карантин
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