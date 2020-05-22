У Києві розгорнулася стихійна торгівля: місцеві жителі переживають через спалах коронавірусу

Після послаблення карантину і відкриття продуктових ринків на вулицях Києва розгорнулася стихійна торгівля.

До редакції OBOZREVATEL звернулися жителі Оболонського району столиці, надіславши фотографії з місця роботи нелегальних торгових точок. Продукти продають просто з машини, на продавчині є рукавички і маска, але судячи з фото вона не прикриває ніс. Можливості помити руки у торговців немає, а чи є у них санітайзери – невідомо.

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

На Оболоні почали роботу стихійні торговці

Звичайно, говорити про дотримання якоїсь соціальної дистанції неможливо, за цим ніхто не стежить. Кияни відзначають, що основний покупець у стихійників – пенсіонери, люди в підвищеній зоні ризику, і в розпал коронавірусної інфекції подібна торгівля продуктами харчування неприпустима.

Як відомо, стихійна торгівля в Україні заборонена в принципі і карається штрафними санкціями. Нелегальна торгівля продуктами несе за собою загрозу для здоров'я і життя людей, а тепер ще й створює ризики для поширення захворюваності COVID-19 серед українців.

Як написав нам місцевий житель, люди 6 разів викликали на місце поліцію, але за три години ніхто не приїхав. Жителі Оболоні підозрюють, що точки покриваються поліцейськими.

Про ще одну точку стихійників повідомили в Telegram-каналі "Київ зараз". Як пишуть автори каналу, нелегальна торгівля розмістилася на парковці супермаркету на пр. Григоренка.

"Продавці стверджують, що вони працюють законно, нібито це одна з сільськогосподарських ярмарків. Торгаші залишають після себе сміття у вигляді неприбраних ящиків і пластикових пакетів", – сказано в повідомленні.

На Позняках зафіксували роботу нелегальних торгових точок Telegram-канал "Київ зараз"

Як видно на фото, на торгових наметах немає ніяких захисних екранів або плівок, торгові точки розташовані близько один до одного, і як стверджують автори, багато продавців стоять без масок.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві дозволили продуктовим ринкам відновити роботу з 10 травня.

При цьому мерія столиці прийняла рішення не відкривати торгово-розважальні центри.

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